COSENZA – “Non appena AMACO ha comunicato la cessazione del servizio di gestione della struttura di via Aldo Moro ho immediatamente inviato una comunicazione formale al curatore fallimentare, dott. Ferdinando Caldiero, pregandolo di presentare istanza agli Organi della procedura di liquidazione dell’azienda affinché si contemplasse la prosecuzione dell’attività del parcheggio di via Aldo Moro, seppur in maniera temporanea”. E’ quanto ha comunicato Franz Caruso questa mattina nel corso dell’assise comunale rispondendo alla mozione presentata e volta a chiedere che sia garantita la riapertura del parcheggio.
Cosenza, verso la riapertura del parcheggio di via Aldo Moro: manca solo il via libera giudiziario
E' quanto ha comunicato Franz Caruso questa mattina nel corso dell'assise comunale rispondendo alla mozione presentata e volta a chiedere che sia garantita la riapertura del parcheggio
- Advertisement -
“Devo dire che il dott. Caldiero ha prontamente risposto alla mia richiesta accogliendola- ha affermato Franz Caruso – per cui ora dobbiamo solo aspettare la decisione degli organi giudiziari che mi auguro possa essere positiva. Considero, infatti, di fondamentale importanza la struttura di via Aldo Moro nel sistema della sosta cittadina, stante, peraltro, la carenza di aree di parcheggio presenti sul territorio comunale. Aggiungo, infine, che è stato avviato anche l’iter di valutazione e di validazione di un project financing presentato da SABA che gestisce già altri stalli della città”.
“In questo modo – ha concluso Franz Caruso – sarà definitivamente risolta non solo la questione inerente il parcheggio di via Aldo Moro, ma di tutti gli altri stalli e parcheggi cittadini”.
- Pubblicità sky-
Ultimi Articoli
Asp Cosenza: al via dal 1° ottobre il vaccino anti-virus sinciziale per la tutela...
COSENZA - "Il Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) Regione Calabria, Dr. Gianfranco Scarpelli, esprime un sentito ringraziamento all’ On. Roberto Occhiuto per...
Siti sessisti: avv. Bernardini de Pace, «avanti con una class action, chiederemo risarcimenti»
MILANO - Una battaglia legale per restituire dignità, rispetto e giustizia alle donne vittime di una delle forme più subdole e devastanti di violenza...
Nikolas, Chiara e Francesco: tre cosentini nel programma di ‘Reazione a Catena’
COSENZA - Bisignano e San Fili si preparano a fare il tifo. Nikolas Puterio e Chiara Servidio, entrambi di Bisignano (CS), insieme a Francesco...
Cosenza-Catania, da domani la prevendita. Trasferta vietata ai residenti della provincia Etnea
COSENZA - Sarà attiva da domattina, dalle ore 10.00, online su VivaTickets e presso lo Store di Corso Mazzini, la prevendita dei biglietti per...
Celico: successo per la 24ª edizione della Sagra della Patata della Sila di Lagarò...
CELICO - La Sagra della Patata della Sila di Lagarò Lupinacci 2025, giunta alla sua 24ma edizione si conferma uno degli appuntamenti enogastronomici più...
Correlati
-->
Leggi ancora
Asp Cosenza: al via dal 1° ottobre il vaccino anti-virus sinciziale...
COSENZA - "Il Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) Regione Calabria, Dr. Gianfranco Scarpelli, esprime un sentito ringraziamento all’ On. Roberto Occhiuto per...
Nikolas, Chiara e Francesco: tre cosentini nel programma di ‘Reazione a...
COSENZA - Bisignano e San Fili si preparano a fare il tifo. Nikolas Puterio e Chiara Servidio, entrambi di Bisignano (CS), insieme a Francesco...
Un adolescente su due in difficoltà: in Calabria al via sportelli...
LAMEZIA TERME (CZ) - Con l'avvio dell'anno scolastico parte il nuovo progetto di prevenzione del disagio giovanile e delle difficoltà di inserimento dedicato agli...
Palazzetto dello sport di Donnici, dopo lunghi anni sarà demolito e...
COSENZA - "Sarà abbattuto e ricostruito ex novo il Palazzetto dello Sport di Donnici". E' quanto afferma Franz Caruso, approfondendo la notizia annunciata questa...
Castrovillari, stalla in fiamme: giovane agricoltore gravemente ustionato per salvare gli...
CASTROVILLARI (CS) - Coldiretti Calabria esprime profonda vicinanza e solidarietà alla famiglia dell'azienda agricola della contrada Cammarata di Castrovillari, dove un giovane imprenditore agricolo...
«Elettori calabresi fuori sede penalizzati: nessuno sconto sui treni a 4...
ROMA - "Mancano quattro settimane alle elezioni regionali e i calabresi fuori sede non hanno ancora diritto agli sconti sui treni per tornare a...