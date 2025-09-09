Cosenza, verso la riapertura del parcheggio di via Aldo Moro: manca solo il via libera giudiziario

- Advertisement -

COSENZA – “Non appena AMACO ha comunicato la cessazione del servizio di gestione della struttura di via Aldo Moro ho immediatamente inviato una comunicazione formale al curatore fallimentare, dott. Ferdinando Caldiero, pregandolo di presentare istanza agli Organi della procedura di liquidazione dell’azienda affinché si contemplasse la prosecuzione dell’attività del parcheggio di via Aldo Moro, seppur in maniera temporanea”. E’ quanto ha comunicato Franz Caruso questa mattina nel corso dell’assise comunale rispondendo alla mozione presentata e volta a chiedere che sia garantita la riapertura del parcheggio.

“Devo dire che il dott. Caldiero ha prontamente risposto alla mia richiesta accogliendola- ha affermato Franz Caruso – per cui ora dobbiamo solo aspettare la decisione degli organi giudiziari che mi auguro possa essere positiva. Considero, infatti, di fondamentale importanza la struttura di via Aldo Moro nel sistema della sosta cittadina, stante, peraltro, la carenza di aree di parcheggio presenti sul territorio comunale. Aggiungo, infine, che è stato avviato anche l’iter di valutazione e di validazione di un project financing presentato da SABA che gestisce già altri stalli della città”.

“In questo modo – ha concluso Franz Caruso – sarà definitivamente risolta non solo la questione inerente il parcheggio di via Aldo Moro, ma di tutti gli altri stalli e parcheggi cittadini”.