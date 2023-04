Cosenza Vecchia Slam volume 2, il cuore antico della città di nuovo in festa

COSENZA – Domani, domenica 2 aprile, a partire da mezzogiorno, torna a grande richiesta del pubblico e fino a tarda sera , Cosenza Vecchia Slam, per un secondo volume ricco di conferme e fresche novità. Ecco il programma di attività che animeranno la giornata di grandi e piccini. Rave poetico-letterario (a tema “finestre della parte antica della città”), open mic, concertini con la collaborazione di Marley Session, musica per “chitarra e cascetta” con Monica Fusaro, esibizioni musicali di Jovo, Il Giardino di Armida, Laripa, banchetti d’artigianato e libri (nuovi e antichi).

Ancora attività per bimbi a cura di Raccontami, dj set ciromista, karaoke di comunità, giochi popolari per grandi e piccini organizzati con l’aiuto di Gianluca Torchia, laboratorio creativo dedicato alla costruzione di piccoli strumenti musicali curato da Toni Annunziata e Giuseppe Bottino, disegni live su carta grazie alla presenza di Marsela Fuentes deLa Serna, spettacolo di Christian Cosentino, laboratori creativi per bambini, curati da Le Terre di Castalia, enogastronomia di qualità proposta dallo straordinario Orlando Occhiuto e tante altre persone e sorprese che si aggiungeranno.