Cosenza, vandalizzate le statue del Mab su Corso Mazzini. Individuato e fermato l’autore

COSENZA – Diverse statue del Mab di Corso Mazzini sono state vandalizzata stanotte con alcune scritte fatte con un pennarello, da una individuo che è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine. In particolare, ad essere prese di mira sono quasi tutte le installazioni, tra cui la “Testa di Cariatide” di Modigliani, la “Sibillia in bronzo di Pericle Fazzini, e “Cariatide”, scultura in marmo bianco di Carrara di Mario Sironi.

Nonostante tutte le opere del Mab fossero stata “incellofanate”, ricoperte cioè con pellicola di plastica aderente per evitare di essere danneggiate durante il periodo di carnevale, sono state prese di mira e vandalizzate. L’assessore Francesco De Cicco, seppur amareggiato per l’atto vandalico, ha espresso gratitudine alla Polizia per aver arrestato l’autore del gesto.