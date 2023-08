Cosenza: va in pensione l’ispettore della Municipale Luca Tricò, festeggiato dal Comando

COSENZA – La Polizia municipale di Cosenza saluta l’ispettore Luca Tricò, che dall’età di 22 anni, ovvero dal 25 maggio 1980, è stato in forza al comando dei Vigili Urbani di Cosenza. Tra il suono delle sirene delle auto della Municipale, nel piazzale del comando di via Bendicine, gli applausi e la commozione, Tricò ha raccontato un percorso lavorativo costellato da tanti sacrifici e da altrettanti successi sul piano operativo.

Lui stesso, salutando i colleghi, racconta come nel 1987 sventò, insieme ai suoi colleghi, una rapina alla banca Carime di piazza Loreto, arrestando un rapinatore e recuperando quasi 300 milioni di lire. Un arresto eclatante poiché non si era mai verificato una fatto simile a Cosenza. Per questo Tricò fu insignito con la medaglia d’oro al merito ed il grado superiore dal Consiglio Comunale di Cosenza. E ancora la Regione Calabria a Catanzaro, lo premiò come ‘miglior Vigile Urbano della Calabria’ con un’altra medaglia al merito per l’arresto di tre persone trovate in possesso di droga.

“Per 13 anni sono stato responsabile dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria collaborando con varie Procure. Ho curato personalmente prima lo sgombero del campo rom dal fiume Crati e successivamente lo sgombero del FerroHotel della stazione di Vaglio Lise. Inoltre mi sono occupato, per ben 3 volte dello sgombero del palazzetto dello sport di Casali, occupato abusivamente”.

Durante i suoi 27 anni di servizio in moto, ha eseguito arresti per furti in gioielleria, di auto e moto, e anche per tentata violenza su minore all’interno della villa comunale. Negli ultimi anni Tricò è stato capo area dell’ufficio di Protezione Civile e della Centrale Operativa del Comando Polizia Locale. Tricò è stato festeggiato da tutti i suoi colleghi che gli hanno rivolto i migliori auguri per un sereno pensionamento.