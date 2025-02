Cosenza, va a trovare il compagno detenuto e aggredisce una poliziotta che finisce al Pronto Soccorso

- Advertisement -

COSENZA – Nuovo caso di aggressione al personale della polizia penitenziaria nelle carceri calabresi. L’ennesimo grave fatto di cronaca si è verificato oggi e arriva dalla casa circondariale “Sergio Cosami” di Cosenza dove, una poliziotta penitenziaria, è finita in ospedale con 7 giorni di prognosi, dopo essere stata aggredita da una donna che era andata a colloquio dal compagno detenuto. A darne notizia il vice segretario regionale Maria Lucrezia Pandolfo della CON.SI.PE (Confederazione Sindacati Penitenziari).

L’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi e non è la prima volta che si verificano tali episodi nel carcere di Cosenza. Il pronto intervento e la rapida reazione del personale e dei colleghi ha evitato ulteriori conseguenze, ma l’agente ha riportato comunque lesioni che hanno richiesto l’intervento medico e il trasporto in ospedale. La segretaria regionale ha espresso un augurio di pronta guarigione all’agente aggredito.