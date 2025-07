- Advertisement -

COSENZA – Un semplice video su TikTok, ma con un regalo dentro: una giornata di gioia ai bambini che ne hanno più bisogno. È questo il cuore dell’iniziativa “Una giornata di sole per i bimbi”, lanciata dall’associazione cosentina La Terra di Piero e da Sergio Crocco insieme alla Locanda di Porcopò di Francesco Porco; due realtà da sempre impegnate nel sociale e animate da un forte spirito di solidarietà.

Nel video, pubblicato sui social, Sergio Crocco interpreta il ruolo di un padre in difficoltà: il figlio gli chiede, con entusiasmo, di poter trascorrere una giornata all’Acquapark di Rossano insieme agli amici. Il papà, visibilmente in imbarazzo e con un velo di tristezza, gli risponde: “È un periodo brutto, non abbiamo la possibilità…”. Una scena semplice ma capace di raccontare con delicatezza le difficoltà quotidiane di tante famiglie.

Il video si conclude con l’annuncio dell’iniziativa, in programma per giovedì 31 luglio: una giornata gratuita all’Acquapark di Rossano dedicata ai bambini e alle famiglie in difficoltà economica, per offrire loro un momento di spensieratezza, allegria e inclusione, in un’estate calda e certamente più dura per chi ha meno. Per aderire basta contattare l’associazione “La Terra di Piero”, che si occuperà della raccolta delle adesioni e della gestione logistica.

A sostenere l’iniziativa anche diverse aziende del territorio, che hanno deciso di contribuire offrendo il proprio supporto. Perché l’estate è di tutti ed ogni bambino merita un giorno di sole.