Cosenza: una culla termica neonatale nelle ambulanze della Confraternita Misericordia

COSENZA – La culla termica è un dispositivo innovativo che rivoluziona il modo di gestire la temperatura corporea dei neonati. La Confraternita Misericordia di Cosenza, si è dotata di questo importante strumento, progettato con tecnologie avanzate, che fornisce un ambiente termicamente stabile per i neonati prematuri o quelli che richiedono cure speciali.

Una delle caratteristiche distintive di una culla termica è la capacità di regolare in modo preciso la temperatura all’interno della culla stessa. Ciò è particolarmente cruciale per i neonati prematuri. E’ dotata di sensori sofisticati che monitorano costantemente la temperatura corporea del neonato e regolano automaticamente la temperatura della culla per garantire un ambiente ottimale, monitorando, altresì, la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno, creando un microclima confortevole, simile a quello che il neonato avrebbe nell’utero materno. La termo culla verrà utilizzata su di una delle ambulanze attrezzate già in dotazione.