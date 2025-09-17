Cosenza: un riconoscimento per don Mario Ciardullo, “primo italiano nel villaggio Masai di Ruvu-Ngage”

- Advertisement -

COSENZA – Un riconoscimento speciale per un’esperienza che diventa testimonianza. Don Mario Ciardullo, parroco di Santa Maria della Consolazione ad Arcavacata di Rende, è stato premiato dal Comune di Cosenza quale “Primo italiano a visitare il villaggio Masai di Ruvu-Ngage”, nella diocesi di Same, in Tanzania. La cerimonia si è svolta lunedì nell’aula consiliare di Palazzo dei Bruzi, alla presenza della Commissione Cultura, di rappresentanti istituzionali e di numerosi parrocchiani.

A introdurre i lavori è stato Mimmo Frammartino, presidente della Commissione, che ha consegnato la targa a Don Mario sottolineando il valore umano, culturale e spirituale della sua missione africana: “Un sacerdote che parla ai giovani con un linguaggio coinvolgente, mettendo a frutto i talenti ricevuti”. Presenti anche il delegato agli Affari col Culto Francesco Turco e don Giacomo Tuoto, che ha ricordato l’impegno dei missionari nel mondo.

Don Mario ha raccontato con emozione la sua esperienza vissuta in 15 giorni di missione, culminata con un giorno trascorso tra i Masai: “Un regalo di Dio. Quando le culture si incontrano, nascono miracoli”. Il sacerdote ha definito l’incontro con il popolo Masai un dono da condividere, lontano dai social ma vicino al cuore della comunità. La Commissione Cultura si è impegnata a valorizzare esperienze come quella di Don Mario, che uniscono solidarietà, fede e promozione della dignità umana. “Assante sana!“, ha concluso Don Mario con un saluto in lingua swahili, come segno di gratitudine per un viaggio che ha lasciato il segno.