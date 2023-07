Cosenza, un riconoscimento a chi opera quotidianamente per la crescita della città

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ed il vicepresidente del Consiglio Comunale, Roberto Sacco, hanno consegnato 4 riconoscimenti a imprenditori e personalità cosentine che si sono contraddistinte per la loro opera ed attività. Una cerimonia molto sentita ed apprezzata, nel corso della quale si sono registrate punte di straordinaria emozione, che si è svolta ieri sera nel salone di rappresentanza di Palazzo dei bruzi.

Caruso, Sacco e l’assessore all’urbanistica Pina Incarnato, hanno conferito gli attestati di merito a Peppino Spadafora, titolare del Bar Lux di Via Alimena per la sua cinquantennale presenza sul territorio urbano, a Roberto Presta, che rappresenta la seconda generazione di commercianti, titolare di una rinomata pizzeria a via Popilia, al Maestro Francesco Senise, pittore Arbëresh, di grande cultura e prestigio che ha donato al Comune uno dei suoi dipinti del ciclo dei Salinari, e a Sergio Del Giudice altro commerciante cosentino che si è contraddistinto per la sua voglia di vivere combattendo e vincendo il dramma di una malattia pesante e drammatica, rappresentando così un esempio di coraggio e forza.

“Questa iniziativa – ha affermato il vice presidente Roberto Sacco – è la prima di una lunga serie. Con il sindaco Franz Caruso, infatti, intendiamo testimoniare, qualora ce ne fosse bisogno, la vicinanza della città a quanti, per un motivo o per un altro, con la loro opera, con il loro ingegno e con la loro professionalità hanno contribuito e contribuiscono alla crescita di Cosenza. Ritengo ciò un atto di grande spessore perché accende i riflettori su una quotidianità che è spesso fatta di sacrifici, rinunce e dolori a cui si contrappone la speranza, la voglia di fare e la costanza per il raggiungimento di obiettivi che nel portare benefici al singolo contemporaneamente si incanala nella crescita complessiva della città e della sua intera comunità”.