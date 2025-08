Cosenza, un nuovo spazio pubblico per lo sport. Il playground sarà costruito nel centro storico

- Advertisement -

COSENZA – Assegnato al Comune di Cosenza un contributo di 200mila euro grazie al Progetto “Sport Illumina”, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani che permetterà di realizzare quelli che vengono chiamati playground: spazi pubblici modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. La zona individuata in città è nel centro storico, in particolare nell’area Vallone di Rovito. Il progetto illumina nasce come risposta concreta alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. Lo sport, in questo senso, diventa più di un’attività fisica: è un linguaggio comune, un’opportunità di crescita, un ponte tra generazioni e culture.

Il progetto Sport Illumina

Il progetto illumina supera il concetto di progetto sportivo e diventa un movimento culturale e sociale che ridefinisce lo spazio pubblico, con un’estetica iconica. Il playground che si realizzerà sarà concepito come elemento finalizzato ad incentivare la pratica sportiva e la cultura anche agonistica in spazi urbani destrutturati con specifico riguardo al benessere dei cittadini e all’inclusività della comunità, il tutto integrato all’innovazione degli spazi, alla mobilità sostenibile, agli aspetti di rigenerazione del contesto urbano, in una prospettiva di integrazione dell’attività sportiva nell’ambito della pianificazione degli interventi di sviluppo territoriale. Tutti i Playground del progetto Illumina sono riconoscibili per i loro moduli e i colori, l’iconicità, l’assenza di confini e i materiali eco-sostenibili.

Spazi creativi e valoriali capaci di attirare ed interagire con la Generazione Z e con tutti gli appassionati, trasformando i Playground in luoghi di incontro, socializzazione e attrazione turistica, promuovendo inclusività, sana competizione e creatività, andando oltre il concetto di luogo fisico e connettendo anche diverse fasce d’età e creando un nuovo modello di infrastruttura sportiva in grado di migliorare il territorio, stimolare relazioni e ispirare le generazioni future, anche attraverso partnership strategiche che possano sostenere e valorizzare il Progetto stesso.