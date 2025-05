Cosenza, un incontro per diventare volontari Abio e prendersi cura dei bambini in ospedale

- Advertisement -

COSENZA – Lunedì 19 maggio alle 16.30 si terrà l’incontro informativo ABIO Cosenza “Vieni a prenderti cura, insieme a noi, dei bambini in ospedale”. L’incontro promosso dall’Associazione ABIO, Associazione per il bambino in ospedale, si terrà nella sede della Fondazione “Roberta Lanzino”, in via Verdi, a Quattromiglia di Rende.

Durante l’incontro sarà possibile conoscere le modalità per diventare volontari ABIO Cosenza. Verranno fornite informazioni circa il ruolo, i compiti e gli impegni del volontario ABIO e ascoltare le testimonianze di chi, a distanza di anni, continua a portare i valori ABIO all’interno dei reparti pediatrici dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Il corso di formazione obbligatorio ed è riservato solo a persone maggiorenni. Ha il fine di fine di preparare al ruolo di volontario e mettere nelle condizioni di svolgere il proprio servizio in reparto con consapevolezza e responsabilità.