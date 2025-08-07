- Advertisement -

COSENZA – Nelle scorse ore, all’Ospedale Annunziata di Cosenza è stato compiuto un gesto di straordinaria generosità e di altissimo valore umano e sanitario: è stato infatti eseguito con successo, un intervento di prelievo multiorgano che permetterà a diversi pazienti in attesa di trapianto di ricevere una nuova possibilità di vita. L’operazione è stata resa possibile grazie a una sinergia eccezionale tra l’équipe chirurgica del Prof. Ettorre dell’Ospedale San Camillo di Roma e i professionisti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

A coordinare tutte le fasi del percorso donativo è stato il Dott. Filicetti, responsabile locale per i prelievi e le donazioni di organi, che ha garantito il pieno rispetto delle rigorose procedure previste, assicurando al contempo efficienza e umanità in ogni momento dell’intervento. Determinante il ruolo dell’équipe anestesiologica guidata dalla Dott.ssa Siciliano e dalla Dott.ssa Ronconi, che ha garantito la stabilità clinica del donatore durante tutto il delicato procedimento. Fondamentale anche il contributo del personale infermieristico del Blocco Operatorio, altamente specializzato e composto dalla dott.ssa Sonia Aiello, dal dott. Andrea Gentile e dal dott. Vittorio Appeso. A loro si è affiancato, con competenza e dedizione, l’Operatore Socio Sanitario Giuseppe Spagnuolo, che ha gestito con professionalità le fasi logistiche e assistenziali.

L’intervento rappresenta un esempio concreto di eccellenza sanitaria e lavoro di squadra, un risultato possibile grazie alla generosità del donatore e all’impegno congiunto di professionisti di altissimo livello. Un’azione che restituisce speranza a più persone, e che ricorda quanto sia fondamentale sostenere la cultura della donazione come atto di profonda umanità e responsabilità collettiva.