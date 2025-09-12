Cosenza, un dono che nutre la vita: 19 litri di latte materno per i neonati prematuri dell’Annunziata

- Advertisement -

COSENZA – Un giorno speciale alla Banca del Latte, un dono carico d’amore e speranza. Una mamma ha scelto di donare ben 19 litri di latte materno, destinati esclusivamente ai neonati prematuri ricoverati in terapia intensiva neonatale all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Un gesto di una generosità profonda che riempie il cuore e ci ricorda quanto la solidarietà possa fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie. In un momento così delicato per i piccoli pazienti, questo latte rappresenta molto più di un alimento: è cura, sostegno e possibilità di crescita.

Le donazioni alla Banca del Latte sono un tassello fondamentale perchè, ogni singola goccia donata, può contribuire alla sopravvivenza e al benessere di neonati fragili, prematuri o con gravi patologie. Ed il gesto di questa mamma sarà ricordato con gratitudine così come l’instancabile impegno della dottoressa Maria Pia Galasso, Presidente dell’associazione e responsabile della Banca del Latte, attiva nella promozione della cultura della donazione e nel garantire che ogni piccolo paziente possa ricevere l’aiuto di cui ha bisogno.