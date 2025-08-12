HomeArea Urbana

Cosenza, uffici comunali chiusi anche giovedì 14 agosto. Garantiti i servizi essenziali

La chiusura degli uffici comunali per giovedì 14 agosto è stata disposta dal Sindaco Franz Caruso con propria ordinanza. Saranno assicurati, come sempre, i servizi essenziali ed imprescindibili per l'utenza. L’attività lavorativa al Comune di Cosenza riprenderà lunedì 18 agosto

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Gli uffici comunali di Cosenza resteranno chiusi, oltre che nella giornata di venerdì 15 agosto (Ferragosto), anche giovedì 14 agosto. Farà eccezione il Museo dei Brettii e degli Enotri che resterà aperto nella giornata del 14 agosto, mentre sarà chiuso sia a Ferragosto, venerdì 15 agosto, che sabato 16 e domenica 17.

La chiusura degli uffici comunali per giovedì 14 agosto è stata disposta dal Sindaco Franz Caruso con propria ordinanza. Saranno assicurati, come sempre, i servizi essenziali ed imprescindibili per l’utenza. L’attività lavorativa al Comune di Cosenza riprenderà lunedì 18 agosto.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

A2: Claudio Andrea Gemme nominato Commissario per il tratto tra Cosenza e Altilia «accelerare...

Provincia
COSENZA – Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), è stato nominato Commissario di Governo per i lavori di ammodernamento del...
carcere di paola

Paola: ennesima aggressione in carcere, detenuto minaccia gli agenti con un coltello di tipo...

Tirreno
PAOLA (CS) - A rendere noto quanto accaduto sono il Segretario Regionale del SINAPPE Fabio Viglianti, unitamente al Segretario Provinciale Marco De Seta, esprimendo...

Fiumefreddo Bruzio, il devastante incendio alle porte del borgo: paura, rabbia ed eventi rinviati

Tirreno
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Solidarietà, rabbia e un profondo senso di impotenza: sono le emozioni che da ieri attraversano la comunità di Fiumefreddo Bruzio,...
carabinieri tirreno cosenza paola fuscaldo

Fuscaldo: ferisce un uomo al volto durante una lite e poi minaccia i carabinieri,...

Tirreno
FUSCALDO (CS) – Momenti di tensione durante i festeggiamenti per San Francesco di Paola, qualche giorno fa, il 10 agosto scorso a Fuscaldo, dove...
terremoto reggio

Nuova scossa di terremoto in Calabria, il sisma di magnitudo 3.3

Calabria
REGGIO CALABRIA - Torna a tremare la terra nel Reggino, dopo l'evento sismico registrato ieri nello Stretto di Messina, in mare. Una scossa di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36948Area Urbana22224Provincia19726Italia7982Sport3836Tirreno2862Università1446
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Padre Fedele condizioni salute
Area Urbana

Padre Fedele, condizioni restano critiche ma stazionarie. «Il monaco è un...

COSENZA - Le condizioni cliniche di Padre Fedele "rimangono critiche ma senza ulteriori cambiamenti. Si ringrazia l'intera città il mondo ultrà per l'attenzione, l'amore...
Di Sarno turista napoletano botulino Tirrenia Hospital
Tirreno

Morte sospetta da botulino: all’autopsia anche il consulente dei sanitari della...

BELVEDERE (CS) - I sanitari della Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo hanno nominato, quale loro consulente di parte, il dottor Mirko Massimilla, che presenzierà...
Fuscaldo Middea Depurazione
Tirreno

Depuratore di Fuscaldo, il sindaco “l’impianto funziona perfettamente. Combattiamo la maladepurazione”

FUSCALDO (CS) - "Partiamo da un dato incontrovertibile: le analisi da noi effettuate, sui reflui del nostro depuratore, hanno sempre offerto valori conformi alla...
Caporalato blitz Carabinieri Crotone
Calabria

Blitz contro il caporalato nelle aziende agricole e zootecniche. Multe, denunce...

CROTONE - In un'operazione disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, nell’ambito di una campagna nazionale, i militari delle Compagnie di Crotone, Cirò...
Incendio Zumpano
Area Urbana

Incendio a Zumpano ritorna a divampare: vigili del fuoco e canadair...

ZUMPANO (CS) - Vigili del fuoco sono in queste ore a lavoro per il rogo divampato ieri nel territorio di Zumpano (in via Serre)...
Altomonte Notte bianca 2025
Provincia

Altomonte in festa: musica, spettacoli, gastronomia e artigianato. In migliaia alla...

ALTOMONTE (CS) - La Notte bianca di Altomonte ha ufficialmente aperto l'edizione 2025 del Festival Euromediterraneo. In migliaia, ieri sera, si sono riversati nel...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA