Cosenza, uffici comunali chiusi anche giovedì 14 agosto. Garantiti i servizi essenziali

- Advertisement -

COSENZA – Gli uffici comunali di Cosenza resteranno chiusi, oltre che nella giornata di venerdì 15 agosto (Ferragosto), anche giovedì 14 agosto. Farà eccezione il Museo dei Brettii e degli Enotri che resterà aperto nella giornata del 14 agosto, mentre sarà chiuso sia a Ferragosto, venerdì 15 agosto, che sabato 16 e domenica 17.

La chiusura degli uffici comunali per giovedì 14 agosto è stata disposta dal Sindaco Franz Caruso con propria ordinanza. Saranno assicurati, come sempre, i servizi essenziali ed imprescindibili per l’utenza. L’attività lavorativa al Comune di Cosenza riprenderà lunedì 18 agosto.