Cosenza: uccide un maiale a bastonate e posta il video sui social, la denuncia dell’AIDAA

COSENZA – Ha ucciso un maiale a bastonate ed ha persino pubblicato il video sui sociai. Il fatto, avvenuto in Calabria, ha fatto il giro sui social arrivando alla pagina Facebook dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli. Le immagini del video sono talmente esplicite e cruente che lo stesso social network Facebook ha deciso di oscurarle.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA invierà nella giornata di domani una denuncia alla Procura di Cosenza per il reato di maltrattamento di animali e diffusione avente come conseguenza la morte dell’animale picchiato a sangue e per la diffusione di immagini violente.

“Ci auguriamo una pena esemplare per quanto commesso da questi criinali, sotto il profilo della vicenda in sè – scrivono i volontari AIDAA – non abbiamo parole per descrivere la rabbia che emerge dal visionare queste immagine e ci chiediamo come si può arrivare a infierire su una creatura vivente con tanta rabbia? Il sarcasmo e l’ironia dell’uomo che riprende la scena è vomitevole“.