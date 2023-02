Cosenza, tre ludoteche chiuse. Mancini: «chiusure che fanno male»

COSENZA – “La ludoteca del centro storico ha cessato il servizio. Stessa sorte e’ toccata a quella di Serra Spiga e a quella di via Popilia“. Così scrive Giacomo Mancini della direzione Pd Calabria che precisa come “giovani e giovanissimi dei nostri quartieri perdono luoghi dove erano accolti con professionalità e con amore da operatori e operatrici che hanno svolto un’opera preziosa. Pomeriggi trascorsi a studiare, a recuperare qualche lacuna, ma anche a giocare, divertirsi, socializzare e crescere insieme. Lontano dai pericoli della strada.

Mio figlio per tanti anni ha frequentato la ludoteca e posso testimoniare quanto sia stato importante per la sua crescita – precisa Mancini. – Una chiusura che fa male. La causa, dicono, è nel dissesto finanziario del comune provocato dalla passata amministrazione. Quella attuale non è riuscita ad andare oltre l’espressione di solidarietà alle persone coinvolte e ad una lettera di aiuto alla regione. C’è da augurarsi che, anche se fuori tempo massimo, venga trovata una soluzione.

Anche perché queste chiusure sono già dolorose di per se, ma poi stridono assai con i roboanti annunci di fiumi di denaro che starebbero per arrivare per i nostri quartieri. Il recupero infatti delle zone più deboli della città, – conclude Mancini – parte garantendo servizi, tutela e vicinanza ai cittadini che vi abitano a maggior ragione se sono giovani e giovanissimi”.