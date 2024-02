COSENZA – Un tragico incidente stradale , avvenuto questa notte intorno alle ore 00.50 circa sulla Strada Statale 107 ‘Silana-Crotonese’, in contrada Malavicina, alla periferia di Cosenza, ha provocato la morte di un giovane. Nel violento impatto fra due auto, una Fiat Idea ed una Jeep Renegade, ha persona la vita V.S., 26enne di Rovito, mentre altre due persone sono rimaste ferite e trasportate all’Annunziata di Cosenza dai sanitari del 118.

Il tragico impatto con un’altra vettura nella notte

Secondo cause, ancora da accertare, una delle due auto coinvolte nell’impatto avrebbe sbandato (l’asfalto era reso viscido dalla pioggia caduta per tutta la giornata), andando a scontrarsi con l‘altra vettura proveniente dal senso opposto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cosenza per la messa in sicurezza il sito e le vetture ed il recupero della salma del giovane. Sul posto anche carabinieri di Rende e Spezzano per gli adempimenti di competenza ed i rilievi del caso mentre personale dell’Anas si è occupato del ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La statale 107 nel tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.