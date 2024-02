Cosenza, tragico impatto mortale nella notte sulla 107: perde la vita un 26enne

COSENZA – Un tragico incidente stradale è avvenuto questa notte intorno alle ore 00.50 circa sulla Strada Statale 107 ‘Silana-Crotonese’, in contrada Malavicina, alla periferia di Cosenza. Nel violento impatto fra due auto, una Fiat Idea ed una Jeep Renegade, un giovane di 26 anni di Rovito, ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Secondo cause ancora da accertare, una delle due auto coinvolte nell’impatto avrebbe sbandato, andando a scontrarsi con l’altra vettura proveniente dal senso opposto.

Sul posto i vigili del fuoco hanno messa in sicurezza il sito e le vetture e hanno recuperate la salma. Sul posto carabinieri di Rende e Spezzano per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La statale 107 nel tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.