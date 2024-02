Cosenza, tragedia sulla SS107. Simone perde la vita a 26 anni: “il tuo sorriso rimarrà per sempre”

COSENZA – Ha lasciato un dolore inspiegabile Simone Virdò il 26enne di Rovito che, stanotte sulla SS 107 ‘Silana-Crotonese’, in contrada Malavicina, ha perso tragicamente la vita. Fatale per il giovane è stato il violento impatto con una seconda auto. Simone è spirato sul colpo mentre altre due persone sono rimaste ferite e trasportate all’Annunziata di Cosenza dai sanitari del 118. Secondo cause, ancora da accertare, una delle due auto coinvolte nell’impatto avrebbe sbandato (l’asfalto era reso viscido dalla pioggia caduta per tutta la giornata), andando a scontrarsi con l‘altra vettura proveniente dal senso opposto.

Tanti i messaggi rivolti in ricordo di Simone: “eri una persona straordinaria, sempre pronta ad aiutare gli altri e con una passione contagiosa per il suo lavoro. Le tue qualità e il tuo sorriso – scrive un’amica su Facebook – rimarranno nel nostro cuore. Ti ricorderò per sempre”. E ancora: “riposa in pace. Avevi ancora una vita davanti, non ti dimenticherò mai”, scrive un amico. Non si fa attendere nemmeno il messaggio della ASD CEEP Villaggio Europa, dove Simone giocava a calcio,”il presidente, dirigenti, allenatori e calciatori tutti si stringono intorno alla famiglia Virdò per la gravissima perdita”.

Simone ha lasciato un vuoto incolmabile nell’intera comunità. Straziante è il dolore di chi lo amava. Un ragazzo sorridente e sempre disponibile con tutti. “Só che sarai sú in alto in paradiso insieme agli angeli amico mio, un giorno ci rincontreremo“.