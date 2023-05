Cosenza: torna il Talent Day Fipe, gli studenti possono presentarsi alle imprese

COSENZA – Il claim dell’iniziativa è “Talent Day, costruisci il tuo futuro”, promossa da Fipe Cosenza ed in programma domani, 9 maggio. Dopo l’appuntamento dello scorso anno presso il Castello Svevo di Cosenza, quest’anno si è deciso di puntare sulle giovani generazioni. Saranno le imprese infatti, a recarsi direttamente presso l’IIS Mancini-Tommasi di Cosenza in un incontro che avrà inizio alle 9:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto nel centro storico di Cosenza.

Una giornata importante in cui gli studenti avranno la possibilità di presentarsi a diverse imprese provenienti da tutta la provincia, farsi conoscere e chissà trovare un’occupazione.

La manifestazione vedrà l’alternarsi di tre momenti distinti: i saluti istituzionale della preside dell’Istituto, Graziella Cammalleri e della presidente Fipe Cosenza, Laura Barbieri; la presentazione della manifestazione e delle imprese aderenti; gli incontri one to one tra imprese e studenti.