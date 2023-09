Cosenza, tiktoker mangia spaghetti con le bacchette. Il cameriere: «sei in Italia, non in Cina»

COSENZA – Paese che vai, usanze che trovi. Kai, un tiktoker cinese, è il protagonista di un reel – postato poi sul social Tik Tok – in un ristorante di Cosenza. Nel video il ragazzo si accinge a mangiare il suo piatto di spaghetti con le bacchette quando ‘sgridato’ dal cameriere che, con fare goliardico, lo invita a usare le bacchette. «No, no. Sei in Italia, non in Cina, in Italia li mangi in questa maniera». Poi il cameriere mostra mostra al giovane come inforchettare la pasta, imboccandolo con la forchetta.

“Ero così confuso”, ha commentato il tiktoker nella didascalia del video, visibilmente stranito e divertito dalla situazione.

Il video è diventato virale in questi giorni tanto da scatenare commenti di ogni tipo. Per alcuni utenti social il comportamento del cameriere è apparso irriverente e offensivo: “Ma che modi sono?” – “Dire ‘You are not in China?’ è offensivo comunque”. Il video, invece, sembra più un siparietto montato ad arte per far divertire il pubblico social, un fuori programma su cui riderci su.

Fonte: TikTok/hwaniiee