Cosenza: tentato scippo nei pressi dell’autostazione, arrestato 23enne

COSENZA – Un giovane di 23 anni, originario del Gambia, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. Il ragazzo è ritenuto l’autore di un tentato furto con strappo di un portafogli, con all’interno circa 300 euro, ai danni di un 34enne originario del Ghana.

I militari sono intervenuti in via Giustino Fortunato, dopo aver sentito le urla della vittima e hanno bloccato il 23enne che è stato poi portato negli uffici della Stazione di Cosenza Principale per ulteriori accertamenti. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP presso il Tribunale di Cosenza.

Controlli

Nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo 30 persone e 12 autovetture; è stato rintracciato un 33enne, di nazionalità straniera, cui è stato notificato il decreto del Prefetto di Cosenza di revoca della misura di accoglienza precedentemente disposta in relazione alla richiesta dello status di protezione internazionale. I controlli presso l’autostazione di Cosenza sono stati intensificati in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica