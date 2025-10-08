Cosenza: tensione a piazza Loreto, intervengono i carabinieri. Una persona finisce in ospedale

- Advertisement -

COSENZA – Ancora momenti di tensione a Cosenza, in pieno centro. Dopo la violenta rissa avvenuta ieri pomeriggio su viale Parco, un nuovo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. Teatro dei fatti, piazza Loreto, nei pressi della Chiesa, dove sarebbe scoppiata una lite tra due persone, presumibilmente scaturita dai fumi dell’alcol da parte di un soggetto, che secondo quanto riferito, avrebbe infastidito alcuni passanti.

Visto il trambusto e per evitare che la situazione degenerasse, alcuni residenti della zona hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Uno dei coinvolti, rimasto ferito in modo non grave, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata per le cure del caso. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’accaduto.