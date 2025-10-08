HomeArea Urbana

Cosenza: tensione a piazza Loreto, intervengono i carabinieri. Una persona finisce in ospedale

Dopo la rissa su viale Parco, nuovo episodio di violenza in città. Secondo quanto emerso un uomo in ha dato in escandescenze. Sul posto carabinieri e 118

COSENZA – Ancora momenti di tensione a Cosenza, in pieno centro. Dopo la violenta rissa avvenuta ieri pomeriggio su viale Parco, un nuovo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. Teatro dei fatti, piazza Loreto, nei pressi della Chiesa, dove sarebbe scoppiata una lite tra due persone, presumibilmente scaturita dai fumi dell’alcol da parte di un soggetto, che secondo quanto riferito, avrebbe infastidito alcuni passanti. 

Visto il trambusto e per evitare che la situazione degenerasse, alcuni residenti della zona hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Uno dei coinvolti, rimasto ferito in modo non grave, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata per le cure del caso. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’accaduto.

