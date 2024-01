Cosenza, teneva in casa una pistola clandestina e la cocaina: 36enne in arresto

COSENZA – Continuano incessanti i servizi straordinari, disposti dal Questore della provincia Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, mirati al controllo di quei soggetti sottoposti alla misura coercitiva degli obblighi di legge.

Una squadra della Volante ha arrestato un pluripregiudicato 36enne con a carico precedenti penali in materia di stupefacenti e reati contro la persona, poiché trovato in possesso, all’interno della sua abitazione, oltre di una pistola revolver cal. 38 con relativo munizionamento, anche di alcune dosi di hashish e cocaina nonchè materiale per il confezionamento e pesatura della sostanza.

L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per i reati di ricettazione, detenzione illegale di arma e detenzione di sostanza stupefacente. Ulteriori accertamenti sono in corso volti in particolare ad appurare la provenienza illecita della pistola e delle munizioni.