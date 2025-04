«Cosenza tagliata fuori dall’Alta Velocità»: Caruso chiede il Frecciarossa a Castiglione

- Advertisement -

COSENZA – “E’ necessario potenziare i servizi delle infrastrutture ferroviarie. Dopo un decennio poco o nulla è cambiato in Calabria, soprattutto nessuna miglioria è stata apportata con particolare riferimento alla provincia di Cosenza, nell’area urbana Cosenza-Rende ed a supporto dell’Unical“. Lo afferma il sindaco Franz Caruso condividendo l’esigenza di potenziare l’infrastruttura trasportistica calabrese in ragione delle sempre crescenti esigenze di mobilità dei cittadini.

“A riguardo – prosegue Franz Caruso – ritengo assolutamente necessario che la frecciarossa da e per Sibari transiti anche per Castiglione Cosentino così intercettando l’area urbana Cosenza-Rende e la utenza da e per l’Università della Calabria. Un leggerissimo ritocco degli orari di partenza e di arrivo ed una manovra semplice e veloce a Castiglione, consentirebbero di realizzare, peraltro senza costi aggiuntivi, l’importante connessione con la rete nazionale in AV. Almeno questo dovrebbe essere garantito, atteso i ritardi e gli incartamenti che si stanno registrando, con grave nocumento allo sviluppo ed alla crescita della Calabria, sulla linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria su cui stiamo portando avanti una battaglia di dignità e di responsabilità contro lo stravolgimento del progetto originario ed il suo definanziamento quasi totale”.

“Sul tema, così come per le migliorie necessarie ad ottimizzare il servizio ferroviario– conclude il sindaco Franz Caruso – sono inaccettabili le disattenzioni regionali atteso che, pur essendo committenti del servizio di TPL, la Regione Calabria non interviene in alcun modo per evitare le molte incongruenze ed inefficienze delle coincidenze a Paola fra le frecce ed i treni regionali. Nondimeno risulta intollerabile che si registri, ormai da decenni, un rallentamento fra Castiglione e Cosenza che allunga inopinatamente i tempi di percorrenza ed anche su questa problematica nessuno interviene per risolverla. Per quanto mi riguarda, comunque, oltre a formalizzare a Ferrovie dello Stato ed alla Regione Calabria proposte di incremento del servizio ferroviario, interesserò anche il vettore NTV a valutare l’istituzione di una nuova coppia di Italo da Cosenza per Milano e ritorno“.