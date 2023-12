Cosenza: ‘Supereroi in volo’ al reparto pediatrico dell’ospedale e in piazza dei Bruzi

COSENZA – Domani, venerdì 22 dicembre, la terza edizione di “Supereroi in volo” che si ripeterà anche quest’anno, in occasione del Natale. Un magico incontro tra i supereroi dei fumetti, dei cartoni animati e del cinema e i bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

L’appuntamento è fissato per le 11, presso il reparto di pediatria ed i supereroi, a cominciare da Spider-man, faranno visita ai piccoli degenti del reparto di pediatria insieme al sindaco Franz Caruso e all’assessore Francesco De Cicco.

Nel pomeriggio, alle 16,30, in Piazza dei Bruzi, tutti i bambini della città che lo vorranno, insieme ai loro genitori, ai nonni, e in compagnia di Babbo Natale, potranno assistere al meraviglioso spettacolo della discesa dei Supereroi dal tetto del Palazzo di città. L’iniziativa è frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale, il Comitato spontaneo degli Operatori economici di Cosenza e alcune associazioni della città come “Il mio Blu”, “Io Noi ODV”, “Mission Life” e “Niki Aprile Gatti”. Con loro anche il Centro Studi & Danza di Antonella Cesario e “Soluzioni in Quota”.