Cosenza: sul parcheggio di via Aldo Moro i consiglieri FdI chiedono «chiarezza immediata, non solo annunci»

Dopo l’approvazione unanime della mozione in Consiglio Comunale, i consiglieri di Fratelli d’Italia chiedono certezze sulla gestione del parcheggio e un intervento tempestivo da parte di Amaco

COSENZA – U consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Francesco Spadafora, Giuseppe d’Ippolito e Ivana Lucanto, in merito alla vicenda del parcheggio di via Aldo Moro, di proprietà del Comune di Cosenza e attualmente gestito da Amaco chiedono risposte concrete. Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, il gruppo FdI ha presentato una mozione, poi approvata all’unanimità, finalizzata a scongiurare la chiusura del parcheggio, annunciata da Amaco a partire dal 30 settembre. Un’iniziativa che ha trovato condivisione trasversale e che rappresenta, nelle intenzioni del gruppo, un’azione concreta a tutela dei cittadini e della viabilità urbana.

Tuttavia, sottolineano i consiglieri, Amaco non ha ancora diffuso alcuna comunicazione ufficiale. E mentre il termine per la chiusura è fissato al 30 settembre, l’azienda ha già imposto come scadenza per il ritiro dei veicoli il 20 settembre, anticipando di fatto la chiusura della struttura “in modo arbitrario”. “Accogliamo con favore le dichiarazioni del sindaco, che sembrano andare nella direzione da noi auspicata – spiegano i consiglieri FdI – ma in assenza di atti ufficiali da parte di Amaco, non possiamo che rilevare una preoccupante mancanza di chiarezza, soprattutto a fronte di tempistiche ormai strettissime.”

Fratelli d’Italia ribadisce che il voto unanime del Consiglio Comunale rappresenta una posizione chiara e condivisa: “La massima assise cittadina si è espressa. Ora è necessario che si arrivi in tempi brevissimi a una soluzione concreta, evitando che i cittadini paghino le conseguenze di scelte poco trasparenti o comunicate in modo inadeguato. Non bastano gli annunci, servono atti chiari e immediati. Il silenzio non è più tollerabile”, concludono i consiglieri, ribadendo la necessità di un intervento risolutivo per garantire la fruibilità del parcheggio e una gestione trasparente del servizio.

