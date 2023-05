Cosenza: su via Nigro Imperiale, l’inversione di marcia è ancora in alto mare

COSENZA – E’ trascorso un anno dall’incontro tra la Commissione quartieri e i residenti di via di via Medaglie d’Oro e via XXIV Maggio, incontro nel quale è stata posta l’attenzione sulle molteplici difficoltà che i cittadini delle suddettezone vivono quotidianamente. In primis, gli abitanti e i commercianti del quartiere – ma anche i cittadini di altre aree – mi hanno chiesto – scrive la consigliera Alessandra Bresciani – l’inversione del senso di marcia in via Nigro Imperiale. Si tratta di unprovvedimento che potrebbe evitare agli automobilisti di percorrere quasi tutto il centro città nel caso in cui ci si rechi, per esempio, alla Guardia medica e non si trovi un parcheggio”.

“Gli utenti, infatti, sono costretti a “circumnavigare” Cosenza per poter ritornare su via XXIV Maggio. Nonostante l’impegno che ho profuso in tutti questi mesi, l’inversione ancora non è stata effettuata. Gli uffici preposti che ho interpellato mi hanno risposto adducendo sempre motivazioni differenti. Nello scorso mese di dicembre, il direttore del Settore Trasporti e Mobilità, arch. Walter Bloise, mi aveva assicurato che era tutto pronto per modificare il senso di marcia e che mancava solo il parere del Capo Dipartimento del Settore Segnaletica Stradale arch. Giuseppe Bruno. Il 15 dicembre scorso, l’arch. Bruno comunicò ufficialmente che, a riguardo dell’inversione del senso di marcia in via Imperiale, “Nulla osta relativamente alle competenze di questo Ufficio alla inversione del senso unico di marcia sulla via Gregorio Nigro Imperiale”.

“Nell’ultima Commissione quartieri svoltasi giorni fa, abbiamo invitato l’arch. Bloise per sapere se e come si sta procedendo. Abbiamo appreso che per il dirigente era l’ultimo giorno di servizio in Comune. Bloiseci ha informato che, circa un mese fa,ha partecipato a una riunione alla presenza del sindaco, dell’assessore ai Trasporti edel comandante della Polizia municipale. In quella occasione, è stata prodotta una planimetria che riportava le modifiche da attuare connesse a una delle prime delibere adottate dall’attuale Giunta. La delibera riguardava la riapertura del transito su via Roma, parzialmente avviata, e altri interventi da fare, come la rotatoria nei pressi dell’autostrada, interventinelle vie perpendicolari comprese tra viale della Repubblica e via Roma, tra via Alimena e strade limitrofe e l’inversione del senso di marcia in via Nigro Imperiale. La delibera rinviava gli interventi alla Polizia municipale, che avrebbe dovuto emanare delle ordinanze sugli interventi da fare. Nel caso di via Imperiale, erano stati già acquisiti i pareri della Polizia municipale e del Settore che cura la segnaletica. Nella riunione in questione, la vice comandante della Polizia municipale aveva chiesto 7 giorni di tempo per produrre gli atti. Ma l’arch. Bloise ha affermato in Commissione che, a distanza di settimane, non gli risulta che gli atti siano stati prodotti”.

“Nel corso della Commissione, è stato fatto notare che l’Amministrazione comunale non può fermarsi perché la Polizia municipale non emette le ordinanze. Nonostante ciò, ho inviato una comunicazione tramite mail all’assessore ai Trasporti Damiano Covelli, per informarlo di quanto detto nel corso dell’incontro con l’arch. Bloise e per sapere come affrontare il problema, ma, a distanza ormai di circa 15 giorni, non ho ricevuto risposta alcuna. In attesa di risolvere un problema che sembra soprattutto di ordine burocratico, consiglieri, residenti e commercianti propongono di sperimentare temporaneamente l’inversione del senso di marcia su via Imperiale e notare se produce i risultati sperati”.