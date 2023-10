Cosenza, su Sky il documentario sul parco giochi inclusivo di Via degli Stadi

COSENZA – L’emittente Sky trasmetterà a partire da sabato 28 ottobre l’inaugurazione del progetto di Cosenza, città vincitrice della prima edizione dell’iniziativa sociale del Title Sponsor della Serie BKT. “Fattore Campo” entra sempre più nelle case degli appassionati di tutto lo sport italiano. L’emittente Sky, uno dei due broadcaster ufficiali della Serie BKT, trasmetterà in prima assoluta il secondo documentario dedicato all’inaugurazione del secondo progetto vincitore dell’iniziativa sociale di BKT Tires, azienda leader mondiale nel settore degli pneumatici Off-Highway e title sponsor da sei anni del campionato, insieme alla Lega Nazionale Professionisti B: il parco polifunzionale e inclusivo di Cosenza, all’interno del Campo Scuola, che ha visto il taglio del nastro lo scorso 4 maggio.

“Cosenza: ultras nella vita” vuole far leva sull’importanza dell’inclusione e della lotta alle disparità sociali. Il tema dell’inclusività è particolarmente avvertito nella città di Cosenza che, insieme alla società sportiva e ai suoi gruppi ultras, da sempre organizza iniziative e costruisce zone ricreative specifiche proprio per combattere le barriere architettoniche e le difficoltà di accesso.

Un momento emozionante, un documentario che racconta attraverso le voci dei protagonisti il significato dell’iniziativa e l’importanza di lavorare con determinazione e passione sul territorio locale. Dal Managing Director di BKT Europe, Lucia Salmaso, al Sindaco di Cosenza Franz Caruso e al Cosenza Calcio, tra i promotori del progetto, passando per Sergio Crocco, fondatore della “Terra di Piero” insieme ai suoi attori, il giornalista locale Francesco La Luna e tutti coloro che, quotidianamente, si impegnano per azzerare queste barriere sociali. Fattore Campo, infatti, si inserisce in un’area nevralgica per lo sport cosentino. Via degli Stadi, infatti, rappresenta un punto di contatto tra lo stadio “San Vito-Marulla” e le varie polisportive cittadine, tra cui il campo scuola, luogo in cui il parco polivalente è stato realizzato.

BKT, che ha finanziato la riqualificazione del progetto, considera lo sport come un gancio straordinario per trasmettere valori fondamentali a chiunque voglia avvicinarsi a esso, a partire dall’inclusività. Il tifo e l’entusiasmo rappresentano due elementi cardine di ogni competizione: i tifosi, con la loro passione, speranza e determinazione sono il cuore pulsante del calcio. Per questo l’azienda, realizzando qualcosa di concreto e tangibile come il parco inclusivo di Via degli Stadi, ha voluto dimostrare di essere presente sul territorio con una grande attenzione al sociale e ha voluto rendere lo sport, ancora una volta, un diritto di tutti.

Fattore Campo, che con l’inizio del campionato 2023-24 ha lanciato la sua terza edizione, vedrà presto l’inaugurazione dei progetti di Palermo e Como, vincitori dello scorso anno. Per questa terza stagione, i tifosi della Serie BKT possono ancora fare la differenza giocando come sempre al concorso ufficiale BKTpremia per accumulare punti fondamentali per far scalare la classifica di Fattore Campo al proprio Comune. I dettagli su come partecipare sono presenti sul sito ufficiale del progetto: fattorecampo.org.

DOVE SARÀ TRASMESSO IL DOCUMENTARIO

Il documentario, realizzato dalla casa di produzione Don’t Movie, andrà in onda su Sky Sport Calcio sabato 28 ottobre alle 13.45, alle 16.00, alle 18.15 e alle 00.15 mentre una successiva replica, su due canali distinti, sarà visibile domenica 29 ottobre su Sky Sport Arena (12.30, 17.00 e 22.45) e Sky Sport Max (15.00 e 17.30), con ulteriori programmazioni nelle settimane successive. Inoltre il docufilm rimarrà nella library di Sky per circa un mese come già avvenuto per il docufilm di Lecce.

Il percorso di BKT nel mondo dello sport è accompagnato da Havas Play, il network che mette al centro sport marketing, branded content e influencer marketing, sin dall’arrivo del brand in Italia.

LINK UTILI:

FATTORE CAMPO: https://fattorecampo.org/

L’INAUGURAZIONE DI COSENZA: https://sponsorship.bkt-tires.com/2023/05/04/fattore-campo-il-nostro-progetto-per-la-citta-di-cosenza/

IL CONCORSO BKTPREMIA: https://bktpremia.it/