Cosenza su carta: architetture del ’900: la trasformazione urbanistica della città in mostra all’Archivio di Stato

Disegni, mappe e fotografie raccontano l’evoluzione urbanistica della città di Cosenza. Un percorso gratuito all’Archivio di Stato per le Giornate Europee del Patrimonio

COSENZA – Un secolo e mezzo di trasformazioni urbanistiche che hanno contribuito a plasmare il volto della Cosenza del ‘900. Si chiama “Cosenza su carta: architetture del ’900 ed è un viaggio nella memoria urbanistica della città, tra progetti, disegni e fotografie che hanno plasmato il volto moderno del capoluogo bruzio. È quanto propone l’Archivio di Stato di Cosenza con una bellissima mostra in programma dal 27 settembre al 15 ottobre 2025.

Giornate europee del Patrimonio

L’iniziativa, organizzata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero della Cultura, aprirà i battenti sabato 27 settembre alle 17:30. Il tema scelto quest’anno è “Architetture: l’arte di costruire”, un invito a riflettere sul valore delle trasformazioni urbane come espressione di cultura e identità collettiva.

Archivio di Stato Cosenza

Cosenza su carta: architetture del ’900: l’esposizione

Nella mostra sarà possibile ammirare materiale grafico e fotografico, relazioni tecniche e documenti d’archivio che ripercorrono le grandi trasformazioni tra XIX e XX secolo. Disegni originali, mappe e progetti racconteranno la visione di architetti, ingegneri e amministratori che hanno immaginato una Cosenza più moderna, senza tradire la sua anima storica.

“Ogni documento esposto – spiegano dall’Archivio di Stato – testimonia il dialogo tra passato e futuro, tra l’esigenza di preservare la memoria e quella di costruire nuove prospettive per la città”. Sostieni la memoria, costruisci il futuro: durante la mostra sarà possibile contribuire con una donazione a favore dei progetti dell’Archivio di Stato di Cosenza

Orari e accesso alla mostra gratuita

La mostra documentaria sarà visitabile gratuitamente
– Sabato 27 settembre dalle 17:00 alle 20:00

– Domenica 28 settembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

– Fino a mercoledì 15 ottobre 2025 con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: 9:00 – 13:00,  Lunedì e mercoledì: 15:00 – 16:30

