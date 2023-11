Cosenza: studenti in corteo contro il Governo «scuola fortemente penalizzata»

COSENZA – E’ partito da piazza Loreto il corteo che vede presenti decine di studenti in marcia verso piazza 11 Settembre dove, davanti la sede della Prefettura, è prevista la mobilitazione indetta dai sindacati nel giorno dello sciopero generale in tutta Italia. I ragazzi delle scuole del territorio, in particolare aderenti alla FGC, hanno esposto uno striscione che esprime netta contrarietà alla riforma da loro definita “scuola-azienda” e con un pensiero rivolto anche alla grave situazione legata alla guerra in Palestina.

Gli studenti sono in piazza per chiedere una seria politica di investimenti come fondamentale percorso di istruzione, nell’edilizia scolastica, nell’esigibilità reale del diritto ad uno studio di qualità per tutte e tutti, nel contrasto ai devastanti processi di evasione, abbandono, insuccesso scolastico.

Per non parlare del decreto governativo sul dimensionamento scolastico che potrebbe portare conseguenze devastanti per il Mezzogiorno, la Calabria e ancor di più per la provincia di Cosenza, con 29 istituzioni scolastiche accorpate.