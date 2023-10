Cosenza: studenti del Telesio raccontano Ventotene e vincono l’omonimo concorso – VIDEO

COSENZA – Gli studenti della 4C Cambio del Liceo Classico Telesio di Cosenza sono stati premiati al Concorso nazionale: “1941 Il Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita – 2023 La cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convivenza tra i popoli”. Il concorso è stato promosso dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e VentotenEuropa al fine di favorire percorsi di educazione alla cittadinanza europea, ispirata al Manifesto di Ventotene e fondata sui valori della Carta costituzionale.

La Commissione giudicatrice, composta da membri designati dal Ministero dell’istruzione e da VentotenEuropa, ha selezionato i prodotti pervenuti valutandoli sulla base della pertinenza alla tematica oggetto del concorso, alla qualità della proposta progettuale relativamente ai processi metodologico-didattici realizzati, all’ originalità del prodotto e all’ efficacia del linguaggio e alla capacità comunicativa del messaggio.

“L’Europa che vorremmo”

Tre i classificati per ogni ordine di scuola; per la scuola secondaria di secondo grado il Telesio assieme ad altri due licei d’Italia sale sul podio e conquista il primo premio per aver saputo meglio interpretare l’idea del concorso, realizzando, sotto la guida attenta delle Professoresse Barbara Marchio e Francesca Costanzo, un video di 8 minuti dal titolo: “L’Europa che vorremmo” in cui con originalità e senso critico si è saputo trattare il tema in oggetto. I ragazzi si sono cimentati in interviste, sondaggi, ricerche, riprese e montaggi che hanno permesso loro di conoscere e valorizzare il Manifesto, la Costituzione Italiana e i luoghi della memoria, comprendendo il cammino che ha condotto all’istituzione della cittadinanza europea e gli strumenti attraverso i quali essa si esercita. Il video prodotto nel suo “incipit” mostra i ragazzi intenti a fare progetti di soggiorno sull’isola, che a veduta vittoria ora saranno realtà! Il Premio per i primi classificati, consiste infatti in un campo scuola sull’Isola.