Cosenza: strage di via Popilia, confermate le condanne in Cassazione

COSENZA – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Fioravante Abbruzzese e Antonio Abbruzzese e 30 anni di carcere per Celestino Bevilacqua e Luigi Berlingieri. Annullata con rinvio la condanna a 12 anni e 4 mesi per Saverio Madio. Per il fatto di sangue del 9 novembre del 2000, ovvero il duplice omicidio di Benito Aldo Chiodo e Francesco Tucci. Determinanti le dichiarazioni, in qualità di collaboratore di giustizia, di Franco Bevilacqua (alias “Franchino i Mafarda”) a capo, all’epoca, della criminalità nomade.

Arrestato a Marina di Gioiosa Ionica nel gennaio del 2001, decise di collaborare con la giustizia raccontando i retroscena dell’agguato e facendo ritrovare quanto rimasto dell’auto usata dai killer per fuggire dopo il delitto, secondo cui il delitto sarebbe stato deciso dagli ‘zingari’ per dare un segnale alla ‘ndrangheta e per il controllo delle attività criminali della città.