Cosenza: strada chiusa per frana a Portapiana, i lavori proseguono

COSENZA – La sigla sindacale Faisa Confail negli ultimi anni aveva lanciato più volte un grido d’allarme riguardante il tratto di strada, chiuso al transito su via Vittorio Emanuele, nella zona di Portapiana, causato da una frana. “Successivamente sul tratto – scrive il sindacato – perse la vita un centauro andatosi a schiantare contro i new jersey. Nel mese di ottobre del 2023, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, aveva annunciato l’inizio dei lavori per la riapertura nel più breve tempo possibile della strada”.

“Come organizzazione sindacale abbiamo costatato che, malgrado le giornate di maltempo, i lavori stanno procedendo. Alla luce di quanto espresso, siamo soddisfatti in quanto le nostre segnalazioni, hanno avuto poi seguito ad un interlocuzione direttamente con il primo cittadino, che ha dimostrato sensibilità al problema e piena disponibilità al confronto”.