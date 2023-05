«Cosenza sporca e bollette TARI alle stelle: via Municipia dalla città»

COSENZA – “Nello scorso mese di gennaio abbiamo lanciato una petizione on line: “Città sporca e bollette TARI alle stelle, via Municipia da Cosenza”, indirizzata al sindaco di Cosenza Franz Caruso, al quale presto consegneremo i risultati”. A darne notizia è il Movimento civico “Nuovi Orizzonti Cosenza”.

“Abbiamo raccolto un buon numero di firme, segno dell’attenzione dei cittadini verso il problema prospettato. Purtroppo, la città è ancora più sporca rispetto ai mesi scorsi e nulla lascia sperare in una inversione di marcia, anzi, con l’avvicinarsi della bella stagione si teme il peggio. Per questo motivo, insistiamo affinché l’amministrazione comunale si svegli e provveda a risolvere il problema rifiuti e nello stesso tempo chiediamo al sindaco di Cosenza di mandare via Municipia Spa, la società che, sotto la sindacatura Occhiuto, si è aggiudicata per € 5.178.649,50 il servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie ed extra tributarie per una durata di cinque anni, con scadenza a giugno 2022.

Pare che l’incarico sia stato prorogato da Caruso una prima volta fino a dicembre scorso e una seconda volta fino a giugno 2023. Di questo passo si deve ritenere che la società non andrà via a breve da Cosenza, con grande dispiacere dei cosentini che dovranno pagare fior di quattrini di tasse a fronte di servizi inesistenti. Invitiamo il sindaco e l’amministrazione comunale ad abolire il rapporto con la succitata società e a far pulire la città, operando un risparmio sia per i cittadini, sia per le casse comunali.

I contribuenti non hanno mai apprezzato i modi, il lavoro e i compensi offerti a Municipia e siamo sicuri che non accetterebbero scuse per ulteriori proroghe da concedere a chi ha vessato i cosentini con bollette troppo spesso poco chiare”.