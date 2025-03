Cosenza: spintoni e urla in piena notte su via Rodotà, residenti chiedono controlli

- Advertisement -

COSENZA – Urla e spintoni nel cuore della notte. Una zuffa che non sarebbe isolata nella zona, in via Rodotà a Cosenza. Protagonisti due gruppi di extracomunitari che, nella notte a cavallo tra sabato e domenica, hanno generato preoccupazione tra residenti e passanti che hanno allertato le forze dell’ordine.

All’arrivo della Polizia uno degli uomini coinvolti ha cercato di aggredire gli agenti giunti sul posto per sedare la lite. Il locale davanti al quale si è consumato l’episodio – aperto qualche mese fa – secondo quanto si apprende, è stato più volte segnalato per disturbo alla quiete pubblica.