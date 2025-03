Cosenza, sotto la minaccia di un taglierino tenta di scippare una donna e le porta via un anello

- Advertisement -

COSENZA – Ancora un episodio di microcriminalità a Cosenza e ancora una volta in centro città. Nei giorni scorsi, all’inizio di via 24 Maggio, nei pressi dei Due Fiumi, una donna sui 40 anni è stata avvicinata da un soggetto travisato da un cappuccio. L’uomo brandendo un taglierino l’ha minacciata chiedendo di consegnargli soldi e la borsa.

La donna si è opposta alla richiesta del soggetto, dicendo di non avere denaro con lei. L’uomo, allora, sempre minacciandola con il taglierino, le ha sfilato un anello per poi dileguarsi. La 40enne ha sporto immediatamente denuncia in Questura, con gli agenti della polizia hanno avviato le indagini per risalire all’autore. Non è la prima volta che a Cosenza, soprattutto in centro città, accadono fatti del genere.

A inizio febbraio gli agenti della Squadra Volante avevano tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 46 anni per rapina aggravata. Un vero e proprio rapinatore seriale che prendeva di mira principalmente le donne anziane rapinandole per strada. A gennaio, invece, un’anziana che stava portando a spasso il proprio cane, era stata scippata su via Borsellino da un individuo che è si è poi dileguato, lasciando la poveretta a terra e ferita.