Cosenza: sorpresi ad abbandonare rifiuti, ‘incivili’ multati

COSENZA – In un post pubblicato sul suo profilo, l’assessore cosentino Francesco De Cicco, spiega come ieri “l’autorità preposta ha provveduto a comminare le sanzioni civili e penali normativamente previste, per coloro che sono stati colti in flagranza mentre abbandonavano rifiuti in Via Libero Grassi, Vagliolise e nella zona adiacente al campo scuola”.

“La condotta vergognosa di questi soggetti offende quanti, invece, conferiscono correttamente i rifiuti. La lotta intrapresa per arginare questo dilagante fenomeno sociale – spiega De Cicco – avrà fine, solo quando la città di Cosenza, non avrà più alcun angolo, strada o vincolo trasformato in una discarica a cielo aperto”.

“Chiedo pertanto, la fattiva collaborazione di tutti i cittadini, affinché segnalino in tempo reale tali condotte dannose per l’ambiente e produttive di effetti negativi a catena.

Insieme possiamo contribuire a ridurre la dispersione dei rifiuti sul territorio. Consumare meno materiali e quindi generare meno immondizia è fondamentale per una migliore gestione dei rifiuti. A questo principio si deve accompagnare necessariamente la pratica della raccolta differenziata, che consente il riciclo di materiali, riducendo gli sprechi”.