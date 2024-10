Cosenza: sopralluogo nei cantieri delle scuole Fermi, Monaco, Pezzullo e Scorza

COSENZA – La Presidente della Provincia ha di recente effettuato puntuali sopralluoghi sui cantieri delle scuole cittadine interessate da lavori di ristrutturazione, adeguamento e/o ricostruzione, al fine di constatare personalmente lo stato dei lavori e incontrare i responsabili dei cantieri, i progettisti e le equipe tecniche coinvolte. «L’iniziativa rientra nell’ambito del costante impegno dell’Amministrazione provinciale volto a garantire spazi educativi adeguati e sicuri per gli studenti, intercettando finanziamenti ad hoc e impegnando anche fondi di bilancio» – ha dichiarato Rosaria Succurro.

«I sopralluoghi rappresentano un’importante occasione per monitorare l’andamento dei lavori e garantire che vengano rispettati gli standard di sicurezza e qualità» – ha aggiunto, sottolineando che « l’istruzione è uno dei pilastri su cui costruire il futuro della nostra comunità, e dobbiamo fare il possibile per fornire infrastrutture al passo con i tempi». Diversi gli Istituti scolastici interessati, a dimostrazione della grande attenzione riservata dalla Provincia di Cosenza alla Città capoluogo.

Si parte dal Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza, interessato da lavori di demolizione/ricostruzione per un importo di aggiudicazione di € 5.333.560,41 (mutui BEI 2018), dei quali già pagati per lavori €1.735.607,48. Sono in fase di realizzazione i muri sopra platea di fondazione ed i cordoli porta pareti XLAM. Sui 469 tirafondi annegati nella platea verranno ancorate struttura in elevazione in XLAM. Sempre al Fermi, Plesso di Via Molinella, Rosaria Succurro si è recata sul cantiere interessato da lavori inerenti l’intervento di ristrutturazione edilizia per miglioramento sismico (PNRR Next Generation EU) per un importo di aggiudicazione di € 951.548,42, di cui € 487.020,10 già pagati per lavori. Sono in fase di ultimazione i lavori in copertura di demolizione superfetazione, di realizzazione del massetto e posa guaina nonché di sostituzione infissi. Rimane da realizzare parte dell’intonaco esterno, posa fibre e tinteggiatura.

A seguire, Rosaria Succurro ha effettuato un sopralluogo all’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza, sul cantiere dei lavori di completamento dell’adeguamento sismico dei Corpi di Fabbrica G-H-I- adibiti a Palestra Scolastica annessa all’Istituto stesso: importo di Aggiudicazione Euro 462.522,02 per lavori, finanziati con fondi di Bilancio, manodopera ed oneri di sicurezza; pagati € 450.314,89 per lavori. Sono da realizzare le lavorazioni offerte come miglioria: impianto fotovoltaico e percorsi tattili. E’ stato redatto un progettino di sistemazione marciapiedi esterni da realizzare nell’immediato.

La Presidente ha inoltre visitato i seguenti cantieri:

– Lavori di adeguamento sismico della palestra scolastica e dell’annesso spogliatoio dell’ITC “Pezzullo” (PNRR Next Generation EU): importo di Aggiudicazione € 332.588,12, di cui già pagati per lavori € 235.487,45. Sono da realizzare le lavorazioni di finitura previste in progetto.

– lavori di miglioramento /adeguamento sismico palestra LS “Scorza” (PNRR Next Generation EU) : importo di aggiudicazione Euro 361.616,38, pagati per lavori € 343.416,08. Lavorazioni da ultimare: parte copertura servizi spogliatoi e tinteggiatura degli stessi. E’ in corso di redazione un perizia di variante riguardante i servizi spogliatoi. Fasi di collaudo ultimate. Palestra pronta alla consegna.

– Cantiere dei lavori inerenti l’Intervento di ristrutturazione edilizia per l’adeguamento sismico I.T.G. Quasimodo (PNRR Next Generation EU): importo di aggiudicazione € 4.983.084,74, pagati per lavori € 1.096.278,65. Sono in corso le lavorazioni afferenti un corpo di fabbrica. È in corso di redazione un perizia di variante volta a mettere in atto lavorazioni utili a velocizzare i lavori.

«La ristrutturazione delle nostre scuole è una priorità fondamentale. Vogliamo offrire agli studenti e al personale scolastico ambienti che rispondano alle necessità moderne e favoriscano un apprendimento di qualità», ha infine dichiarato la Presidente della Provincia.