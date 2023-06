Cosenza, situazione ‘devastante’ ma «siamo stati in grado di salvare finanziamenti persi»

COSENZA – È tempo di bilanci economici in seno al Consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi. Una situazione attuale che il sindaco Franz Caruso definisce “devastante” e “drammatica”, mentre si rammarica per l’allontanarsi dei consiglieri di minoranza dall’aula appena prende la parola per un “intervento di chiarimento”.

Si discute il primo atto di gestione di bilancio dell’amministrazione Caruso, fatto nella “massima trasparenza”, precisa il sindaco “con le note positive e negative dal punto di vista economico, finanziario e contabile”.”Dal 2020 al 2022 c’è stata una fuoriuscita di personale di circa 195 unità“. In questo anno “altre 33 unità sono andate via”, una situazione nettamente sottodimensionata rispetto allo schema ministeriale che vuole in forze almeno 500 dipendenti, precisa il sindaco.

“Alla luce di questa situazione, in questi 18 mesi, credo che quello che abbiamo fatto non sia qualcosa di superficiale. Abbiamo posto in essere tutte le azioni e, nonostante le difficoltà, siamo stati in grado di salvare finanziamenti che erano persi, e siamo stati in grado di mettere in campo un’azione amministrativa i cui frutti si vedranno da qui a qualche giorno.

“Ma qualcosa si è già vista, specifica il sindaco – Sono stati aperti 7 cantieri di agenda urbana”, “sono state avviate le procedure per gli interventi di salvaguardia idrogeologica del nostro territorio”. E ancora “abbiamo recuperato i finanziamenti del CIS per 90 milioni destinati al centro storico ed espletate le gare. Io non credo che non sia stato fatto nulla dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista politico”.

Difficoltà per l’amministrazione Caruso, “non solo numeriche”, in termini di carenza di organico, ma anche, tiene a sottolineare il primo cittadino “di capacità, esperienze e professionalità”. Si parla di “personale amministrativo non giovane non ha avuto la possibilità di acquisire competenze specifiche nel corso degli anni, non essendo stati fatti corsi di aggiornamento e professionali negli anni passati”. Azioni che “una amministrazione avveduta”, chiosa Caruso lanciando una stoccata all’ex sindaco Occhiuto – avrebbe dovuto mettere in campo”.

“I cosentini non pagano i tributi ma dal 26% siamo passati al 50%”

“Un dato positivo – prosegue il sindaco – è quello della riscossione dei tributi in questa città. “I cosentini non pagano i tributi con una percentuale irrisoria di pagamenti, quando ci siamo insediati, al 26,1%, oggi siamo al 50%”. Per poi sottolineare che “i frutti” non si vedono dalla sera alla mattina ma “quando arriveranno gli atti esecutivi, con la riscossione forzata, rispetto a quello che non hanno pagato”. “Siamo in una fase di attesa e dobbiamo ancora dotarci dello strumento che può darci un impulso positivo”