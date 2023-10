Cosenza: sit-in domani contro il dimensionamento scolastico, promosso dall’USB

COSENZA – Secondo l’Usb, che ha promosso la protesta, il territorio della provincia di Cosenza vedrà 29 istituzioni scolastiche accorpate e tutto ciò comporta in prima istanza tagli di organici che riguarderanno sia i DS sia i DSGA, sia i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi.

“Aldilà degli aspetti occupazionali, pur sempre rilevanti per una provincia con grandi difficoltà occupazionali come la nostra, l’aspetto che più preoccupa è l’insensibilità e l’indifferenza ai bisogni educativi e culturali dei nostri studenti. Da una parte – scrive il sindacato – si blatera di impegni per le scuole del Mezzogiorno e per recuperare la dispersione scolastica, di fatto la si incentiva, ben sapendo che le carenze del sistema dei trasporti provinciali non consente una mobilità scolastica adeguata, il più delle volte superiore ai 30 minuti per raggiungere la destinazione scolastica. Questi aspetti logistici ne depotenziano soprattutto i rientri pomeridiani che limitano l’ampliamento dell’offerta formativa nei confronti dei ragazzi più bisognosi”.

“Purtroppo i rischi di questo dimensionamento per la provincia di Cosenza che presenta un territorio già fragile di per sé, con tutte le carenze strutturali che vivono le scuole cosentine a partire dalla mancanza di palestre, di mense e sicurezza degli edifici scolastici, dalle barriere architettoniche sempre presenti, saranno enormi. Fintanto che a prevalere sarà la logica dei numeri e dei tagli – sottolinea l’USB Scuola Cosenza e la Federazione Provinciale Cosenza – non si costruiranno mai adeguati processi scolastici e non si valutano purtroppo i rischi in termini di impoverimento sociale e culturale. I presidi culturali e soprattutto quelli scolastici rappresentano il vero contrasto agli abbandoni scolastici, alle carenze sociali, alle esclusioni e alle devianze giovanili”.

L’USB Scuola della Provincia di Cosenza e tutta l’USB provinciale ritengono che questo ridimensionamento abbia invece bisogno di una riflessione più ampia, volta ad una riorganizzazione complessiva e pianificata delle Offerte formative sui territori, e non limitata alle Istituzioni deliberanti (Comuni e Provincia) ma frutto dell’ascolto di tutti i soggetti che hanno a cuore la difesa della Scuola pubblica. Appare prioritario da tempo sottrarre sottrare l’Istruzione e la Formazione alla visione ultraliberista dominante ed impegnare energie e passioni a disegnare la Scuola del futuro. Per questo, saremo in piazza domani, venerdì 6 settembre con un sit-in in piazza 11 settembre con inizio alle ore 16. “E’ l’ora che la voce della Scuola e di tutti coloro che vivono, amano e difendono la Scuola, si faccia sentire forte e riesca a determinare il necessario cambio di indirizzo da parte del Governo”.