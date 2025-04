Cosenza, sit-in dei dipendenti Inps per dire basta ai femminicidi «non si può più rimanere zitti»

- Advertisement -

COSENZA – Questa mattina i dipendenti delll’INPS di Cosenza hanno partecipato alla manifestazione nazionale contro la violenza di genere. Questa mattina, alle ore 11.30, i lavoratori e le lavoratrici dell’Inps di Cosenza, aderendo all’iniziativa lanciata a livello nazionale dal Comitato donne Fp Cgil Inps, hanno organizzato, per alcuni minuti, un sit-it in nei pressi della sede dell’Inps di Cosenza. Il Comitato donne Fp Cgil Inps, nei giorni scorsi, alla luce dell’undicesimo femminicidio registratosi in Italia dall’inizio dell’anno, nel sostenere che non si può più rimanere zitti davanti a simili episodi e che, soprattutto, non ci si può rassegnare, ha indetto, per le 11,30 di oggi, “un minuto di rumore, che sia solo il primo di tanti”.

“Un minuto di rumore che serva ad avviare una stagione di parole, di voci e di gesti concreti, anche in Istituto. L’appello si rivolge a donne e uomini che non accettano più di piangere silenziosamente l’ennesima donna uccisa per la sola colpa di voler vivere la propria esistenza come vuole”. Una manifestazione che ha visto partecipare numeroso il personale dell’Inps di Cosenza, anche di altre organizzazioni sindacali.

“I tragici femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella richiedono giustizia e noi, con la nostra indignazione, rabbia e determinazione – hanno sostenuto i dipendenti dell’Inps di Cosenza – vogliamo esprimere vicinanza e solidarietà alle famiglie ed essere parte del cambiamento culturale, necessario e improcrastinabile, che il nostro Paese deve compiere. Da tempo l’INPS è impegnato nel fornire tutele e servizi alle donne vittime di violenza, stalking e abusi, promuovendo la sensibilizzazione e la diffusione della cultura del rispetto. Il nostro messaggio è quello di ricordare alle donne che vivono queste situazioni che NON SONO SOLE”.