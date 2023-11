Cosenza, sit-in contro i femminicidi: «non vogliamo avere più paura» – VIDEO

COSENZA – Anche Cosenza scende in piazza per far sentire la propria voce contro l’ennesimo femminicidio. Numerosi i cittadini che hanno partecipato al sit-in pacifico ‘Per Giulia – Per tutte’ che si è tenuto in piazza XI Settembre. Una protesta che si è sollevata in diverse città italiane, dopo il delitto di Giulia Cecchettin per mano di Filippo Turetta, recente episodio di cronaca nera che ha scosso l’intero Paese.

“Siamo qui oggi in piazza per dire no all’ennesimo femminicidio – spiega Vittoria Morrone del movimento politico La Base -. Sappiamo purtroppo che Giulia non sarà l’ultima vittima di femminicidio. Ci sono tantissime donne che non riescono a denunciare e anche quando denunciano non vengonoa ascoltate. Oggi siamo in piazza per dire che non vogliamo più avere paura, non vogliamo più vivere in uno stato costante di allerta, non vogliamo più doverci difendere dai maschi violenti e sopratutto – precisa Morrone – vogliamo dire alle istituzioni che quello che stanno facendo non è abbastanza e sulla violenza di genere si sta facendo solo retorica, una narrazione completamente sbagliata che non ha effetti nella nostra realtà di tutti i giorni. E’ importantante questa grande partecipazione oggi – conclude – si vede che Cosenza è stata molto toccata come tutta Italia da quest’ultimo caso di femminicidio che è entrato nelle nostre case”.