Cosenza, sindaci a raccolta sull’Alta Velocità «immediato confronto con Governo e Regione»

COSENZA – Sono tornati a riunirsi, e questa volta a Cosenza, i sindaci dei comuni della area urbana cosentina, del territorio del Pollino, dello Jonio, della valle dell’Esaro, dei comuni ricadenti nella destra del Crati e del valle del Crati. La riunione, per esprimere nuovamente la loro preoccupazione, dopo quanto emerso dalle ultime scelte di RFI ovvero l’Alta Velocità potrebbe fermarsi in Basilicata, tagliando definitivamente il collegamento della Sicilia e della Calabria dalle grandi linee di comunicazione nazionali ed europee.

Una scelta tra l’altro, quella paventata da RFI, che si pone in netto contrasto con la proposta di realizzazione del Ponte sullo Stretto. Infatti, l’attraversamento stabile dello Stretto senza una moderna linea di Alta Velocità ferroviaria rappresenterebbe uno spreco di ingenti risorse finanziarie, dal momento che i tempi di percorrenza, dalla Sicilia e dalla Calabria, verso le direttici europee rimarrebbero inalterati rispetto a quelli odierni. La fondatezza della preoccupazione dei sindaci è dovuta alla incertezza e alla confusione a cui sono sottoposti i programmi di RFI.

Si procede a danno di Sicilia e Calabria

I recenti annunci, sulla progettazione della linea AV ferroviaria di collegamento tra Salerno e Reggio Calabria, sono la dimostrazione di come si intende procedere a danno della Calabria e della Sicilia. Infatti, senza alcuna motivazione e senza valide e qualificate ragioni tecnico-scientifiche, è stato messo in discussione il progetto rinveniente da uno studio di fattibilità, costato all’erario pubblico per una spesa di circa 35 milioni di euro, che prevede la realizzazione di un percorso che da Salerno si snoda attraverso Romagnano, Praia a mare, Tarsia, Cosenza, Lamezia, Gioia Tauro fino a Reggio Calabria. Lo studio di fattibilità, oltretutto esplicita sufficienti e ragionevoli motivazioni per escludere il percorso lungo la dorsale tirrenica, per chiari impedimenti dovuti alla conformazione orografica- geologica dei territori interessati.

In tutte le sedi istituzionali, dal Parlamento alla Regione Calabria, il progetto approvato, che si snoda attraverso il passaggio da Praia a Tarsia, è stato presentato come una opzione conveniente e fattibile. Su questo progetto è stata contestualmente orientata la programmazione finanziaria con una quota del PNRR e, soprattutto, con investimenti previsti nel fondo complementare del bilancio dello Stato. Una scelta netta, di assoluta certezza della fonte finanziaria, compiuta dagli ultimi due Governi nazionali che hanno preceduto l’attuale esecutivo presieduto dalla Presidente on. Giorgia Meloni.

Infatti, oltre ad un investimento di 1,8 Mld di euro previsto nel PNRR, con la legge 101 del 2021 è stato approvato un significativo finanziamento aggiuntivo di ben 9,4 Mld. Tale finanziamento è stato specificatamente finalizzato per un importo di 4,3 Mld per la tratta Romagnano-Praia, 3,9 Mld per la realizzazione del lotto Praia-Tarsia ed 1,2 Mld per il raddoppio della galleria Santomarco.

Le scelte e le modalità di tale percorso sono state però immotivatamente cancellate dai vertici di RFI in sede di “dibattito pubblico” per il lotto Romagnano-Praia. In quella sede, non soltanto è stata proposta l’ipotesi di variazione del percorso lungo la dorsale tirrenica sostenendo, senza alcun supporto tecnico-scientifico, ma, si è presentato un quadro finanziario, che in maniera assai sorprendente, stravolge le scelte effettuate dalla stessa RFI. Si presenta, così, un quadro finanziario che prevede un aumento vertiginoso dei costi già programmati. Tutto ciò, senza credibili e fondate giustificazioni.

Basti pensare che quasi l’intero importo previsto per la costruzione dell’opera fino a Tarsia, 8 Mld dei 9,4 deliberati nel bilancio dello Stato, sarebbe oggi esclusivamente assorbito dai costi del lotto Romagnano-Praia. Ma ad aggravare il quadro già drammatico, è la notizia pubblicata oggi sulla stampa secondo cui, come dichiarato nella relazione finale al “dibattito pubblico” addirittura ” i fondi non bastano fino a Praia”.

Il silenzio del ministro Salvini

È grave che tutto ciò avvenga con il complice silenzio del ministro Salvini e dell’intero Governo nazionale, nonché con l’adesione passiva del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. I sindaci dei Comuni che ieri si sono riuniti nel Salone di rappresentanza di palazzo dei Bruzi a Cosenza, chiedono, sulla base delle suddette e fondate preoccupazioni, un immediato confronto congiunto con il Governo nazionale e la Regione Calabria, per definire una coerente programmazione finanziaria finalizzata ad una realizzazione dell’opera da Salerno a Reggio Calabria, in maniera compiuta e funzionale. È grave che alla cancellazione della scelta dei finanziamenti deliberati dai precedenti Governi nazionali, oggi si voglia sovrapporre la pratica dell’annuncio di ipotesi di finanziamenti improbabili o addirittura inesistenti, dal momento che non c’è riscontro e riferimento alle fonti di bilancio.

I sindaci chiedono inoltre, sulla base della relazione finale del “dibattito pubblico”, relativo alla tratta Romagnano-Praia a mare, che venga definito e concordato il percorso più conveniente, fattibile e funzionale non solo ad una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza dei collegamenti da Reggio Calabria verso il nord d’Italia e di Europa, ma alla realizzazione di un percorso che faccia della Alta Velocità l’asse centrale di una rete ferroviaria capace di consentire la piena integrazione ed organicità dei collegamenti per l’intero territorio regionale ed evitare che oltre due terzi della popolazione calabrese, in particolare quelli della fascia ionica, rimanga ancora esclusa dalle grandi direttrici nazionali ed europee. A tal fine, I sindaci auspicano una moratoria affinché si possa concertare una programmazione che veda anche la Calabria effettiva destinataria della realizzazione dell’intera opera da Salerno fino a Reggio Calabria.