Cosenza, si mobilita contro il genocidio a Gaza, in 5.000 sfilano pacificamente per le vie della città

La manifestazione, organizzata dall'USB, si è svolta pacificamente, non si sono registrati scontri con le forze dell’ordine

COSENZA – Anche Cosenza si è fermata nel giorno dello sciopero nazionale per Gaza, con circa 5.000 manifestanti provenienti da tutta la regione. La manifestazione di ieri, organizzata dall’USB, si è svolta pacificamente, contrariamente a quanto accaduto in altre città d’Italia, non si sono registrati scontri con le forze dell’ordine.

Il corteo è partito da Piazza Loreto, ma durante il percorso si è verificato un cambio di programma: i manifestanti hanno deciso di dirigersi verso lo svincolo autostradale, con l’intenzione iniziale di bloccare il traffico. Tentativo, sfumato a causa della massiccia presenza delle forze dell’ordine e della volontà dei manifestanti di mantenere un clima pacifico.

 

