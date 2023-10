Cosenza, si insedia il nuovo questore Cannizzaro: «’esserci sempre’ per me non è uno slogan»

COSENZA – Questa mattina si è insediato il neo questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, Dirigente Superiore della Polizia di Stato. Nel corso della cerimonia è stato deposto un fascio di fiori ai piedi del monumento ai caduti della Polizia di Stato, posto all’ingresso della Questura. Il questore ha fatto ingresso in Questura accompagnato dal picchetto d’onore dei poliziotti in occasione del suo insediamento. Dopo aver incontrato il Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, Cannizzaro ha incontrato la stampa.

Il neo questore, di origini siciliane (di Messina) con un curriculum di eccellenza nel contrasto al traffico di stupefacenti risponde ai giornalisti spiegando che cercherà di capire meglio qual è “la realtà che circonda la Calabria e che già la Questura sta già affrontando egregiamente”. Lotta alla criminalità e al traffico di droga, dunque, tra gli obiettivi del neo questore, con particolare attenzione alla movida e quei territori come la Sibaritide, preda negli ultimi tempi di una serie di escalation criminali.

“Mi piace pensare che in una terra come questa si faccia attenzione al controllo del territorio per dare sicurezza al cittadino – spiega il questore Cannizzaro precisando che questa “è una provincia effervescente dal punto di vista intellettuale e culturale. Un rapporto che voglio mantenere e intensificare per una questura considerata aperta, disponibile. Il concetto di esserci sempre non è solo uno slogan. Esserci quando le istanze dei cittadini possano essere soddisfatte sempre. La questura anche sul piano delle interlocuzioni con il pubblico deve essere costante.

Cannizzaro pone l’accento anche sulla forte presenza in questa provincia del terzo settore e del volontariato molto forte e radicata. “Percorreró la strada dell’interlocuzione”.

E loda il lavoro del suo precedessore, Michele Spina, svolto in maniera “egregia”. Ci siamo già incontrati nel comparto di polizia ferroviaria, quando lui dirigeva la Campania e io il Friuli Venezia Giulia. Lui aveva già più esperienza di me quindi ci siamo confrontati, quando è stato necessario, per avere qualche suggerimento da lui. La questura di Cosenza – precisa – è già impostata in un orientamento che non necessita cambi di rotta ma semmai di una costante attenzione affinché questi orientamenti vengano mantenuti operativi”.

E sul rapporto con i collaboratori di giustizia, Cannizzaro Cita Gratteri “non deve essere messo nelle condizioni di condizionare la polizia giudiziaria. Non deve riuscire il tentativo di rafforzare se stessi indebolendo gli altri. Bene questo rapporto se si approfondisce e si riscontra quasi in maniera paranoica quanto detto dai collaboratori.