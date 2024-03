Cosenza, si insedia Ferruccio Martucci nuovo vicario del questore Cannizzaro

COSENZA – Lunedì prossimo, 1° aprile, si insedierà il nuovo vicario del questore della Provincia di Cosenza, il dott. Ferruccio Martucci, 55enne, laureato in giurisprudenza presso l’Università di Catanzaro e abilitato all’esercizio della professione legale. Nel 1994 entra a far parte nella Polizia di Stato nel ruolo degli ispettori, assumendo l’incarico di responsabile della Sezione criminalità organizzata presso la squadra mobile di Reggio Calabria – Sezione distaccata di Locri.

Nel 1996 viene assegnato alla questura di Cosenza dove ricopre l’incarico di addetto all’Ufficio di Gabinetto. Nel 1999 risulta essere vincitore del concorso per vice commissario della Polizia di Stato e al termine del 90° corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia assume l’incarico prima come dirigente dell’Ufficio del Personale e poi come dirigente della Squadra Volanti presso la Questura di Agrigento. Dal 2001 al 2004 presta servizio presso la Questura di Catanzaro, rivestendo il ruolo di Dirigente dell’Ufficio del Personale, dell’Utl, dell’Upg e Sp nonché di dirigente del Piano Integrato del Territorio presso il Commissariato di Ps di Lamezia Terme. Dal 2005 al 2016 ricopre l’incarico di dirigente dell’Ufficio di Frontiera Aerea presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Dal 2017 al 2020 assume l’incarico di dirigente del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica per la Calabria, con sede a Reggio Calabria.

Nel 2020, promosso alla qualifica di primo dirigente, al termine del relativo corso di aggiornamento professionale e di formazione, viene assegnato alla questura di Potenza come dirigente della Divisione della Polizia Anticrimine. Dal mese di agosto 2020 è stato trasferito alla Questura di Cosenza, con l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine e, per alcuni mesi, ha ricoperto anche quello di dirigente a scavalco della Divisione Amministrativa e Sociale. Nel corso della sua attività professionale ha ricevuto diverse onorificenze. Martucci subentra al dott. Giuseppe Lanaia, in quiescenza dal 1° aprile per sopraggiunti limiti di età. Il questore della Provincia di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro, augura al dr. Martucci «buon lavoro per il prestigioso incarico assegnatogli».