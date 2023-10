Cosenza: si è spento Eduardo Tarsia, fondatore dell’Officina delle Arti. La città perde un pezzo di storia

COSENZA – È morto Eduardo Tarsia attore, regista, fondatore e titolare della struttura l’Officina delle Arti, che in oltre 22 anni di attività ha rappresentato un punto di riferimento importante per Cosenza e i cosentini. Tarsia si è spento all’ospedale di Cosenza.

Una vera e propria scuola di vita per attori, musicisti e registi calabresi. Uno spazio usato per mettere in scena la propria arte, un luogo di sperimentazione culturale e sociale, accogliente,un’opportunità di incontro per ogni età. Un posto che ha avvicinato famiglie e giovani alla tradizione culturale della rappresentazione teatrale. Eduardo Tarsia e la sua Officina delle arti hanno lasciato tracce profonde nel panorama culturale cosentino.

L’Officina delle Arti post pandemia

Non sono stati facili per Tarsia gli ultimi anni soprattutto dopo la pandemia. Quel magico e storico teatro-laboratorio nel quartiere Spirito Santo, in via Giosuè Carducci, è stato chiuso per tre anni anche a causa delle difficoltà economiche. L’officina delle arti è ubicata in un vecchio fabbricato che ha ospitato la prima centrale elettrica Enel della città di Cosenza. Ha raccontato e fatto conoscere nel tempo la storia dell’Officina delle Arti ed i mille sacrifici che ne hanno fatto un simbolo nel mondo della cultura. Ed Edoardo Tarsia era la colonna portante.

L’ultimo saluto si terrà mercoledì 18 ottobre, alle 11, proprio presso l’Officina delle Arti, il luogo che ha tanto amato e difeso.