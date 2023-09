Cosenza, si dimette l’assessore al Bilancio. Caruso: «speravo lo facesse in un momento diverso»

COSENZA – Francesco Giordano si è dimesso da assessore al Bilancio del Comune di Cosenza. Sulla decisione di Giordano, secondo quanto si è appreso, peserebbero principalmente motivazioni personali, tanto che da tempo l’ormai ex assessore al Bilancio stava valutando l’idea di un passo indietro.

Le parole di Franz Caruso

“Capisco le difficoltà dell’assessore Giordano, professionista giovane e preparatissimo – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – che ho avuto modo di apprezzare nell’ultimo anno, ma le sue vicissitudini familiari l’hanno portato a questo. Speravo solo si facesse in un tempo diverso perché siamo in fase di arrivo per l’approvazione del bilancio”. Su nome e profilo del sostituto di Giordano il primo cittadino assicura che “sarà nominata sempre una figura tecnica”.