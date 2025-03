Cosenza, si conclude il Carnevale nel centro storico con l’augurio di ritornare ‘agli antichi splendori’

- Advertisement -

COSENZA – Dopo tre giorni all’insegna della musica, del divertimento, dell’inclusione sociale e della tradizione per grandi e piccini, si è concluso ieri il Carnevale organizzato dal Comitato Spontaneo “Piazza Spirito Santo” con la sfilata del carro realizzato nuovamente dopo tantissimi anni dal Comitato. Grande partecipazione all’evento che ha riscosso successo per le vie della città. La giornata si è conclusa in piazza Spirito Santo con il falò di Carnevale e i fuochi pirotecnici. Come da tradizione seicentesca, la sera del martedì grasso veniva bruciato un fantoccio come vittima designata, che morendo purificava la comunità, di modo che si potesse intraprendere un nuovo anno sotto buoni auspici. La morte del fantoccio poneva termine al periodo degli sfrenati festeggiamenti e costituiva un augurio per il nuovo anno in corso. L’augurio del Comitato è quello che il nostro centro storico ritorni agli antichi splendori.